Об этом в комментарии 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в настоящее время около 25 тысяч российских солдат оставили в казармах.

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"Готовились они, но пока остановлены, не видим переброски живой силы. Та, что была подготовлена, по нашим наблюдениям, для Угледара. Оставили их пока на местах", – сказал он.

Продолжается активное строительство

Андрющенко рассказал, что россияне строят оборонительные сооружения вплотную по городу по тем направлениям, которые не присущи. В частности, в направлении выезда на морскую территорию.

"Это вообще внутренние наши дороги всегда были, и никак не касались ни межобластных, ни национальных. Но так тоже можно попасть, условно, в Бердянск", – отметил он.

Советник городского головы Мариуполя убежден, что оккупанты начали строить дороги вокруг путей, которые пролегают на Север области – то есть к Волновахе по трассе на Донецк. Сейчас там продолжается активное строительство.

Кроме того, россияне строят укрепление на границе Донецкой и Запорожской области вблизи поселка Розовка.

"Розовка тоже такой укрепрайон, на самом деле. В Запорожской области очень много всего сохраняется, мы так, одной стороной, его видим, потому что это с Никольским районом, который с частью Мариупольского граничит", – отметил он.

Петр Андрющенко рассказал, что там оккупанты строят укрепление достаточно сильно – и "зубы дракона", и рвы.

Как враг готовится к обороне вблизи Мариуполя: смотрите видео

Россияне готовятся к обороне

Он добавил, что так враг действительно готовится к обороне. Более того, даже перемещает технику, в частности, системы ПВО в направлении тыла – ближе к оккупированному Новоазовску.

"Не с точки зрения, вот сейчас оно стоит концентрируется не со стороны, в направлении Бердянска или Полог, а оно переехало на другую сторону города и оно ближе за границей города", – рассказал он.

Советник городского головы Мариуполя уверен, что такие действия оккупантов указывают на то, что они оценивают город как опасный. Поэтому им приходится строить и оборону, и логистику. К тому же они даже пытаются быстро возобновить работу порта.

"Единая артерия снабжения"

Ведь понимают, что трасса Мариуполь, которая в советское время называлась Ростов-на-Дону – Симферополь, становится для них опасной,

– заявил он.

Все потому, считает Андрющенко, что это единая глобальная артерия снабжения оружием, боекомплектами, живой силой и гражданскими грузами. Он убежден, что россияне "замерли в предвкушении".

"Пожалуй, самое приятное, что мы понимаем, что они ожидали наступление, которое мы, пожалуй, все обсуждали в публичном пространстве, скажем, по линии Мелитополя", – заявил он.

А то, что россияне начали строить возле поселка Розовки в сторону Бердянска укрепления, свидетельствует о другом.

Оккупанты не знают, откуда ожидать наше контрнаступление. А это значит, что действительно хорошие у нас планы, хорошая разведка и очень наши планы сохраняются хорошо,

– сказал он.

Советник городского головы Мариуполя надеется, что это только приблизит деоккупацию, в частности, Мариуполя и возвращение всей Донецкой области.

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