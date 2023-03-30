Об этом в комментарии 24 Каналу заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в настоящее время около 25 тысяч российских солдат оставили в казармах.
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"Готовились они, но пока остановлены, не видим переброски живой силы. Та, что была подготовлена, по нашим наблюдениям, для Угледара. Оставили их пока на местах", – сказал он.
Продолжается активное строительство
Андрющенко рассказал, что россияне строят оборонительные сооружения вплотную по городу по тем направлениям, которые не присущи. В частности, в направлении выезда на морскую территорию.
"Это вообще внутренние наши дороги всегда были, и никак не касались ни межобластных, ни национальных. Но так тоже можно попасть, условно, в Бердянск", – отметил он.
Советник городского головы Мариуполя убежден, что оккупанты начали строить дороги вокруг путей, которые пролегают на Север области – то есть к Волновахе по трассе на Донецк. Сейчас там продолжается активное строительство.
Кроме того, россияне строят укрепление на границе Донецкой и Запорожской области вблизи поселка Розовка.
"Розовка тоже такой укрепрайон, на самом деле. В Запорожской области очень много всего сохраняется, мы так, одной стороной, его видим, потому что это с Никольским районом, который с частью Мариупольского граничит", – отметил он.
Петр Андрющенко рассказал, что там оккупанты строят укрепление достаточно сильно – и "зубы дракона", и рвы.
Как враг готовится к обороне вблизи Мариуполя: смотрите видео
Россияне готовятся к обороне
Он добавил, что так враг действительно готовится к обороне. Более того, даже перемещает технику, в частности, системы ПВО в направлении тыла – ближе к оккупированному Новоазовску.
"Не с точки зрения, вот сейчас оно стоит концентрируется не со стороны, в направлении Бердянска или Полог, а оно переехало на другую сторону города и оно ближе за границей города", – рассказал он.
Советник городского головы Мариуполя уверен, что такие действия оккупантов указывают на то, что они оценивают город как опасный. Поэтому им приходится строить и оборону, и логистику. К тому же они даже пытаются быстро возобновить работу порта.
"Единая артерия снабжения"
Ведь понимают, что трасса Мариуполь, которая в советское время называлась Ростов-на-Дону – Симферополь, становится для них опасной,
– заявил он.
Все потому, считает Андрющенко, что это единая глобальная артерия снабжения оружием, боекомплектами, живой силой и гражданскими грузами. Он убежден, что россияне "замерли в предвкушении".
"Пожалуй, самое приятное, что мы понимаем, что они ожидали наступление, которое мы, пожалуй, все обсуждали в публичном пространстве, скажем, по линии Мелитополя", – заявил он.
А то, что россияне начали строить возле поселка Розовки в сторону Бердянска укрепления, свидетельствует о другом.
Оккупанты не знают, откуда ожидать наше контрнаступление. А это значит, что действительно хорошие у нас планы, хорошая разведка и очень наши планы сохраняются хорошо,
– сказал он.
Советник городского головы Мариуполя надеется, что это только приблизит деоккупацию, в частности, Мариуполя и возвращение всей Донецкой области.
Что происходит во временно оккупированном Мариуполе
- В Мариуполе взорвали автомобиль ответственного за организацию и работу фильтрационных лагерей Михаила Москвина. Сейчас оккупант в тяжелом состоянии в больнице.
- Россияне за последние недели подтянули в Мариуполь определенные резервы, но сейчас они остаются на месте. Кроме того, оккупанты отвели свою армию из Мариупольского в Новоазовский район.
- Недалеко от Мариуполя перевернулся грузовик с украденным зерном. Так 20 тонн украденного высыпалось на асфальт вблизи села Агробаза.