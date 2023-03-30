Про це в коментарі 24 Каналу заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, нині близько 25 тисяч російських солдатів залишили в казармах.

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"Готувалися вони, але поки що зупинено, не бачимо перекиду живої сили. Та, що була підготовлена, за нашими спостереженнями, для Вугледару. Залишили їх поки що на місцях", – сказав він.

Триває активне будівництво

Андрющенко розказав, що росіяни будують оборонні споруди впритул по місту по тих напрямках, які непритаманні. Зокрема, в напрямку виїзду на морську територію.

"Це взагалі внутрішні наші дороги завжди були, і ніяк не стосувалися ні міжобласних, ні національних. Але так теж можна потрапити, умовно, до Бердянська", – зазначив він.

Радник міського голови Маріуполя переконаний, що окупанти почали будувати дороги навколо шляхів, які пролягають на Північ області – тобто, на Волноваху по трасі на Донецьк. Нині там триває активне будівництво.

Окрім того, росіяни будують укріплення на кордоні Донецької та Запорізької області поблизу селища Розівка.

"Розівка теж такий собі укріпрайон, насправді. В Запорізькій області дуже багато всього зберігається, ми так, одним боком, його бачимо, тому що це з Нікольським районом, який з частиною Маріупольського межує", – зауважив він.

Петро Андрющенко розказав, що там окупанти будують укріплення досить сильно – і "зуби дракона", і рви.

Як ворог готується до оборони поблизу Маріуполя: дивіться відео

Росіяни готуються до оборони

Він додав, що так ворог дійсно готується до оборони. Ба більше, навіть переміщує техніку, зокрема, системи ППО у напрямку тилу – ближче до окупованого Новоазовська.

"Не з точки зору, от зараз воно стоїть концентрується не з боку, в напрямок Бердянська або Пологів, а воно переїхало на інший бік міста й воно ближче за кордоном міста", – розповів він.

Радник міського голови Маріуполя упевнений, що такі дії окупантів вказують на те, що вони оцінюють місто як небезпечне. Через це їм доводиться будувати й оборону, й логістику. До того ж вони навіть намагаються швидко поновити роботу порту.

"Єдина артерія постачання"

Адже розуміють, що траса Маріуполь, яка за радянських часів називалася Ростов-на-Дону – Сімферополь, стає для них небезпечною,

– заявив він.

Усе через те, вважає Андрющенко, що це єдина глобальна артерія постачання зброї, боєкомплектів, живої сили та цивільних вантажів. Він переконаний, що росіяни "завмерли в передчутті".

"Мабуть, найприємніше, що ми розуміємо, що вони очікували наступ, який, ми, мабуть, всі обговорювали в публічному просторі, скажемо, по лінії Мелітополя", – заявив він.

А те, що росіяни почали будувати біля селища Розівки в бік Бердянська укріплення, свідчить про інше.

Окупанти не знають, звідки очікувати наш контрнаступ. А це означає, що дійсно хороші в нас плани, хороша розвідка й дуже наші плани зберігаються добре,

– сказав він.

Радник міського голови Маріуполя сподівається, що це лише наблизить деокупацію, зокрема, Маріуполя та повернення всієї Донеччини.

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