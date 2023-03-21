Адже поблизу Маріуполя вантажівка перекинулася на бік. Про це розповів радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

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20 тонн зерна окупанти висипали на асфальт

Внаслідок ДТП усе крадене зерно висипалося на асфальт прямісінько під колеса інших автомобілів. Трапилося це у районі села Агробаза.

Як іронічно зазначив Андрющенко, навіть бог доріг карає росіян за мародерство.

В районі села Агробаза чергова фура з вкраденим українським зерном перекинулась. Близько 20 тонн зерна просто в асфальт. Навіть Бог доріг карає русню за мародерство,

– написав він.

Також радник мера Маріуполя підкріпив свої слова фотографіями з місця події.

Поблизу Агробази перекинулася фура з краденим українським зерном / Петро Андрющенко

Окупанти поводяться передбачувано

Зазначимо, що у російських ЗМІ станом на вечір 21 березня немає жодної інформації про дорожньо-транспортну пригоду. Як й жодних заяв від місцевих так званих чиновників. Адже у них все йде "чітко" та "за планом".

Варто зазначити, що Росія не лише тоннами краде в України зерно, а й робить все, щоб зруйнувати одну з найважливіших ланок економіки нашої країни. Для цього вони, зокрема, знищують зерносховища та заміновують українські поля.

Так, на зерносховищі компанії "Нібулон", одного з найбільших у країні експортерів сільськогосподарської продукції, після проходу російських військ не залишилося жодної непошкодженої будівлі.

Проблема замінувань ж дуже гостро стоїть у Херсонській області. Там російські війська практично скрізь залишили вибухові речовини після того, як Сили оборони звільнили частину територій.

Загалом за оцінками всесвітньої організації з розмінування HALO Trust, міни та вибухові речовини могли забруднити територію розміром із Велику Британію.