У МЗС України звернули увагу на статистику, яку використовує Росія для спроб підірвати роботу Чорноморської зернової угоди. На тому, що вона не відповідає дійсності наголосив речник міністерства Олег Ніколенко, передає 24 Канал.

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Росія цинічно бреше

Почнімо з так званої статистики, на якій наголошують у Росії. Так, Владімір Путін запевняє, що країна-агресорка лише хоче, щоб зернову угоду виконували у повному обсязі. Мовляв, наразі більшість продукції відправляють в Європу, а не країни Африки.

За словами кривавого диктатора, 45% зернових отримали країни Європи, а усього 3% – Африки. У МЗС озвучили реальні дані, спростувавши заяву Путіна.

Олег Ніколенко наголосив, що з 1 серпня 2022 року наша держава зерновим коридором експортувала 25,1 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Її відправили до 45 країн світу. Якщо говорити про розподіл, то він такий:

Африка – 2,9 мільйона тонн (11,6%)

Азія – 12,1 мільйона тонн (48,2%)

Європа – 10,1 мільйона тонн (40,2%)

Речник відомства наголосив, що частина зерна, закупленого Європою, відправляється до країн Африки та Азії. Таким чином відбувається гуманітарний реекспорт. І це, запевняє Ніколенко, не новина для Росії.

Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища, ніж 11,6%. Вже не кажучи про те, що майже 50% продукції йде на підтримку азійських країн,

– підкреслив він.

Олег Ніколенко зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність. Вона дозволила стабілізувати світові ціни на продовольство. Крім того, завдяки зерновому коридору вдалося врятувати мільйони людей по всьому світу від недоїдання та голоду.

Міжнародна спільнота, насамперед країни Африки та Азії, не мають дозволити Москві використовувати продовольство як зброю,

– наголосив він.