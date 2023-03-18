У своєму телеграм-каналі представниця російського МЗС Марія Захарова стверджує, що угода продовжена лише на 60 діб. Як доказ, вона опублікувала лист постпреда Росії в ООН Васілія Небензі та послів Росії в Туреччині та Білорусі.

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Що заявляє Захарова

Марія Захарова з посиланням на лист Небензі до Генсека ООН стверджує, що Росія погодилася тільки на 60 діб продовження зернової угоди – до 18 травня 2023 року з можливістю подальшого продовження. Тільки от лист Небензі датований 16 березня, а Олексій Кубраков повідомив про досягнення домовленостей 18 березня.



Лист Небензі, датований 16 березня

Не менш цікавим є те, що Захарова як доказ додала листи російських послів у Туреччині та Білорусі, але датовані вони 13 березня. У першому йдеться про те, що Росія не проти продовження угоди, але тільки на 60 діб і тільки за умови досягнення домовленостей з ООН щодо експорту російського продовольства на світові ринки.



Лист російського посла у Туреччині, датований 13 березня

Водночас у листі російського посольства у Білорусі йдеться про інформування української сторони щодо того, що продовження угоди можливе тільки на 60 діб і тільки після домовленостей ООН щодо експорту російської продукції. Але й тут проблема – датований документ 13 березня.



Лист посольства Росії в Білорусі, датований 13 березня

Тобто ці документи з'явилися за день до офіційних російських заяв про намір продовжити угоду тільки на 60 діб, що абсолютно суперечить умовам угоди, в якій передбачене продовження на щонайменше 120 діб.

Представництво Росії в ООН називає заяви про продовження угоди на 120 діб "неправдивими".

Ймовірно, у Росії не знають, як розповісти внутрішній авдиторії про те, що всі заяви про 60 діб як "жест доброї волі" залишилися тільки заявами, тому зараз Москва просто буде доводити, що продовжили угоду лише на 60 діб, а Україна наполягала на 120.

Як вдалося добитися продовження угоди на 120 діб

В етері телемарафону міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський відзначив, що продовжити угоду на 120 діб дозволила ефективна позиція керівництва країни, людей, які брали участь у переговорах, та підтримка союзників, які поставили свій підпис під угодою в Стамбулі – ООН та Туреччини.

Міністр підкреслив, що 120 діб продовження прописані в угоді. Окремого обговорення потребує саботаж російських представників у спільній комісії з перевірки суден дорогою до та з України.