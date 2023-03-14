У стрімі 24 Каналу журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков розповів, що у нього є 2 версії, чому погодилася Росія.

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За його словами, перша версія про те, що вони не хочуть бути винними у продуктовій кризі світу. Лавров навіть сам сказав, що біду з їжею придумав Захід й тепер звинувачує Росію. Саме тому вони не хочуть вдруге себе такими виставляти.

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Друга версія

Олексій Бурлаков зазначив, що є й інша версія, яка доволі правдоподібна. Кілька днів тому корабель із зібраною російською зброєю пройшов Босфором та Дарданеллами – протоки, якими не мають проходити військові кораблі. Це прописано в статуті Конвенції Монтре, яку підписала Туреччина. Вони просто закривають прохід для військових кораблів.

Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року Туреччина контролює протоки Дарданелли та Босфор, що з'єднують Середземне та Чорне моря, і може обмежувати прохід військових кораблів у воєнний час або в разі загрози.

Журналіст додав, що потім Туреччина пояснила нібито корабель виглядав, як цивільний, тому його пропустили. Бурлаков припустив, можливо, це був якийсь розмін: "ви нічого не блокуєте далі, а ми вам один корабель пропустимо".

Тоді це той "жест доброї волі" – їм дуже необхідна була якась зброя й вони пішли навіть на таке,

– розповів Олексій Бурлаков.

"З іншого боку навряд чи росіяни щось сильно контролюють. Хіба могли б обстрілювати кораблі із зерном, але це було б видно", – додав журналіст.

Крім того, він нагадав, що кілька днів тому у росіян була розмова з американцями по добривам в Сирії. Перша зернова угода була саме на такому розміні: "ми будемо подавати добрива й не будемо перешкоджати зерну".

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