Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя після зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу.

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Фінансова підтримка України

Напередодні засідання міністерка фінансів Польщі Магдалена Ржечковська заявила, що сподівається продовжити дискусію щодо фінансової допомоги від ЄС до України. Вона зазначила, що саме цій темі приділять більше уваги, аніж обговоренню санкцій проти Росії. При цьому, чиновниця наголосила, що Польща має тверду позицію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії та Білорусії, щоб зробити їх дуже ефективними.

За словами Ржечковської, грошова допомога необхідна для збереження фінансової стабільності українського уряду. Загалом, польська міністерка наголосила, що Польща надала велику підтримку Україні.

"Ми, як Польща не змагаємося, хто більше допоміг України, бо дуже важливо, щоб ця допомога поступала і ми завжди готові до подальших дій. Коли справа доходить до участі Польщі, то допомога дуже всеосяжна. Це не тільки витрати уряду, це витрати приватних осіб, компаній, місцевих самоврядувань, військова допомога на мільярди злотих", – сказала вона.

Ржечковська зазначила що, окрім фінансової допомоги, Польща прихистила один мільйон українських біженців. Чиновниця наголосила, що українці також сприяють розвитку польської економіки, але й досі користуються системою страхування від соціальних програм. Для українців діють такі ж правила, як для громадянина Польщі тому уряд бере ці витрати на себе.

Про що говорили міністри

У коментарі 24 Каналу віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів, що під час засідання міністри обговорили стан справ із програмою макрофінансової допомоги для України. Очікується, що в першому кварталі цього року Україна отримає чотири з половиною мільярди євро від ЄС.

Я б сказав, що справи в цілому йдуть за планом, і ми маємо змогу виплатити наступний платіж розміром один мільярд євро у другій половині березня. Також сьогодні ми розглядали роль Європейського інвестиційного банку, яку він може зіграти для фінансування України,

– сказав єврокомісар.

За словами віцепрезидента, обговорення були у контексті програми МВФ.

"МВФ зараз працює над програмою верхнього кредитного діапазону десь у діапазоні 15 – 16 мільярдів доларів. Зрозуміло, що це буде ще одним важливим кроком широкого фінансування для України, тому що це як і значна сума грошей, так і участь МВФ з його програмою дасть впевненість іншим потенційним донорам", – запевнив Валдіс Домбровскіс.

Зазначимо, у грудні 2022 року Рада ЄС виділила 18 мільярдів євро Україні на 2023 рік. Пакет був спрямований на фінансову підтримку України протягом цього року.

Фонд для відбудови України

Перед засіданням Ради, міністерка фінансів Польщі Магдалена Ржечковська заявила, що міністри будуть обговорювати політику Європейського інвестиційного банку у питанні фінансової допомоги. Крім того, чиновниця заявила, що є ідея створити новий фонд для допомоги для України.

Ми називаємо цей фонд “швидкою реконструкцією”. Гроші підуть на те, що потрібно зараз - це реконструкція мостів, інфраструктури для збереження економіки. Але також фонд буде працювати для відновлення України у майбутньому,

– сказала чиновниця.

Ржечковська сподівається, що всі держави - члени підтримають ідею створення окремого фонду та безпосередньо візьмуть участь в цьому.

Європа відновлюється після енергетичної кризи

Віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що за рік повномасштабної війни Росії проти України, Європі вдалося диверсифікувати свої джерела енергії й постачальників та значною мірою знизити свою залежність від російського газу.

"Ми сподіваємося, що ціни на енергоносії, особливо на газ, залишаться низькими і не зростатимуть знову", – сказав він.

Підсумовуючи, Домбровскіс зазначив, що ЄС вдалося пройти першу інтенсивну фазу енергетичної кризи і наразі європейська економіка більше не перебуває у важкому становищі.