Об этом сообщает корреспондентка 24-го Канала из Брюсселя.

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Финансовая поддержка Украины

Накануне заседания министр финансов Польши Магдалена Ржечковская заявила, что надеется продолжить дискуссию о финансовой помощи от ЕС для Украины. Она отметила, что именно этой теме будет уделено больше внимания, чем обсуждению санкций против России. При этом чиновница подчеркнула, что Польша имеет твердую позицию относительно необходимости усиления санкций против России и Беларуси, чтобы сделать их очень эффективными.

По словам Ржечковской, денежная помощь необходима для сохранения финансовой устойчивости украинского правительства. В общем, польская министр отметила, что Польша оказала большую поддержку Украине.

"Мы, как Польша, не соревнуемся, кто больше помог Украине, потому что очень важно, чтобы эта помощь поступала и мы всегда готовы к дальнейшим действиям. Когда дело доходит до участия Польши, то помощь очень всеобъемлющая. Это не только расходы правительства, это расходы частных лиц, компаний, местных самоуправлений, военная помощь на миллиарды злотых", – сказала она.

Ржечковская отметила, что кроме финансовой помощи Польша приютила один миллион украинских беженцев. Чиновница подчеркнула, что украинцы также способствуют развитию польской экономики, но до сих пор пользуются системой страхования от социальных программ. Для украинцев действуют такие же правила, как для гражданина Польши, поэтому правительство берет эти расходы на себя.

О чем говорили министры

В комментарии 24 Каналу вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал, что во время заседания министры обсудили положение дел с программой макрофинансовой помощи для Украины. Ожидается, что в первом квартале этого года Украина получит четыре с половиной миллиарда евро от ЕС.

Я бы сказал, что дела в целом идут по плану, и мы можем выплатить следующий платеж в размере одного миллиарда евро во второй половине марта. Также сегодня мы рассматривали роль Европейского инвестиционного банка, которую он может сыграть для финансирования Украины,

– сказал еврокомиссар.

По словам вице-президента, обсуждения были в контексте программы МВФ.

"МВФ сейчас работает над программой верхнего кредитного диапазона где-то в диапазоне 15 – 16 миллиардов долларов. Понятно, что это будет еще одним важным шагом широкого финансирования для Украины, потому что это как значительная сумма денег, так и участие МВФ с его программой даст уверенность другим потенциальным донорам", – заверил Валдис Домбровскис.

Отметим, в декабре 2022 года Совет ЕС выделил 18 миллиардов евро Украине на 2023 год. Пакет был направлен на финансовую поддержку Украины в течение этого года.

Фонд для восстановления Украины

Перед заседанием Совета министр финансов Польши Магдалена Ржечковская заявила, что министры будут обсуждать политику Европейского инвестиционного банка в вопросе финансовой помощи. Кроме того, чиновница заявила, что есть идея создать новый фонд для помощи Украине.

Мы называем этот фонд "быстрой реконструкцией". Деньги пойдут на то, что нужно сейчас – это реконструкция мостов, инфраструктуры для сохранения экономики. Но также фонд будет работать для восстановления Украины в будущем,

– сказала чиновница.

Ржечковская надеется, что все государства-члены поддержат идею создания отдельного фонда и непосредственно примут участие в этом.

Европа возобновляется после энергетического кризиса

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что за год полномасштабной войны России против Украины Европе удалось диверсифицировать свои источники энергии и поставщиков и в значительной степени снизить свою зависимость от российского газа.

"Мы надеемся, что цены на энергоносители, особенно на газ, останутся низкими и не будут расти снова", – сказал он.

Подводя итог, Домбровскис отметил, что ЕС удалось пройти первую интенсивную фазу энергетического кризиса и сейчас европейская экономика больше не находится в тяжелом положении.