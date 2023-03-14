Одне з авторитетних американських видань з посиланням на власні джерела повідомило, що ЄС намагається знайти спосіб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах. Водночас країни-члени блоку вже досягли консенсусу стосовно надання нашій державі додаткових снарядів. Ймовірно, про відповідне рішення на офіційному рівні стане відомо уже наступного тижня.

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Усе вирішиться на зустрічі міністрів ЄС

Журналісти згадали, що українська влада заявляла про те, що цьогоріч Збройним Силам знадобиться близько мільйона патронів на полі бою, аби ефективно протистояти загарбникам. В Естонії порахували, що це обійдеться в 4 мільярди євро.

Україна використовує в середньому від 60 до 210 тисяч боєприпасів на місяць, але європейська оборонна промисловість має потужність виробити лише 25 тисяч снарядів за цей час. Тим часом Росія випускає від 20 до 60 тисяч снарядів на день,

– написали аналітики з видання Bloomberg.

Разом з тим з посиланням на власні джерела вони зазначили, що поки невідомо, скільки саме грошей можуть виділити європейські партнери на озброєння для України. Очевидно, про це стане відомо наступного тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн Євросоюзу.

Слід також сказати, що ця подія відбувається просто-таки перед самітом європейських лідерів у Брюсселі, де ця тема також стоятиме на порядку денному.

ЄС розглядає три варіанти забезпечення України боєприпасами

Згадаємо, що не так давно представник ЄС зі закордонних справ та інших питань Жозеп Боррель заявляв про те, що країни блоку розглядають три варіанти того, як можна забезпечити Збройні Сили нашої держави боєприпасами.