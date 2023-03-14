В стриме 24 Канала журналист-международник Алексей Бурлаков рассказал, что у него есть две версии, почему согласилась Россия.
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По его словам, первая версия о том, что они не хотят быть виновны в продуктовом кризисе мира. Лавров даже сам сказал, что беду с едой придумал Запад и теперь обвиняет Россию. Именно поэтому они не хотят вторично себя выставлять такими.
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Вторая версия
Алексей Бурлаков отметил, что есть и другая версия, которая достаточно правдоподобна. Несколько дней назад корабль с собранным русским оружием прошел Босфором и Дарданеллами – проливами, по которым не должны проходить военные корабли. Это прописано в уставе Конвенции Монтрё, которую подписала Турция. Они просто закрывают проход для военных кораблей.
Журналист добавил, что потом Турция объяснила, что якобы корабль выглядел как гражданский, поэтому его пропустили. Бурлаков предположил, может быть, это был какой-то размен: "вы ничего не блокируете дальше, а мы вам один корабль пропустим".
Тогда это "жест доброй воли" – им очень необходимо было какое-то оружие и они пошли даже на такое,
– рассказал Алексей Бурлаков.
"С другой стороны, вряд ли россияне что-то сильно контролируют. Разве могли бы обстреливать корабли с зерном, но это было бы видно", – добавил журналист.
Кроме того, он напомнил, что несколько дней назад у россиян был разговор с американцами по удобрениям в Сирии. Первое зерновое соглашение было именно на таком размене: "мы будем подавать удобрения и не будем препятствовать зерну".
Последние новости о зерновом соглашении
- Российский МИД сообщил, что зерновое соглашение продлено на прежних условиях. Скорее всего, консультации все еще продолжаются. Пока украинская сторона не комментировала, действительно ли "зерновое соглашение" продлено.
- 13 марта в Женеве прошли переговоры России и ООН по продлению зернового соглашения.
- Позже замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что его страна готова продлить зерновое соглашение, но только на 60 дней.