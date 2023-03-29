Сьогодні росіянин перебуває у Таганрозі, його доправили туди гвинтокрилом. Про це 24 Каналу сказав радник голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Він у тяжкому стані. Щиро сподіваємося, що це прямий квиток на концерт до Кобзона", – каже він.

Ефектна операція

За словами Андрющенка, окупанти справді шоковані. Акція готувалася нашим спротивом достатньо довго – понад місяць. Цікаво, що долучилася й російська пропаганда.

"Пропагандисти у місті люблять вихвалятися, чимало знімають, через це багато чого стає відомим, до чого дуже складно підібратися, не наражаючи себе на небезпеку. Людина потрапила у поле зору", – розповів радник.

Він остаточно розслабився у місті, додав Андрющенко, тож не викорстовував ані броньований автомобіль, ані охорону. Натомість сам їздить за кермом своєї машини.

Дочекалися, знайшли дуже зручний час і дуже зручне місце. Він постійно був під наглядом нашого спротиву. Власне, сталася "бавовна",

– зазначив Андрющенко

Традиційно, не усе, що росіяни говорять про інцидент, є правдою. На ділі під машиною нічого не було встановлено, акцентує радник очільника Маріуполя, усе було зроблено набагато тонкіше й цікавіше.

"Маємо результат. Завдано дуже потужний удар по росіянах з точки зору відплати, завдано дуже потужний удар по російському самолюбству", – стверджує Петро Андрющенко.

Загарбники не очікували, що в центрі окупованого Маріуполя, який розташований за 70 кілометрів від фронту, може таке статися. Усі були впевнені, що маріупольський спротив – це вигадка, його просто не існує. Натомість він ефективно відпрацював по суб'єкту, який причетний до організації фільтраційних процедур, катівень й масових арештів цивільного населення.

Тисячі маріупольців досі перебувають у полоні через дії цієї погані, яку, сподіваюся, ми більше ніколи не побачимо,

– емоційно прокоментував Андрющенко.

Росіяни чистять місто вже третій день. Вони вигадують якісь затримання, їм потрібно відзвітувати. "Наші люди в безпеці, ми достатньо спокійні за них. Не там вони шукають. Хай так і буде далі", – зауважив Андрющенко.

Ба більше, каже він, росіяни почали переганяти системи ППО з Центрального та Приморського районів на Лівобережний та Новоазовський район – взагалі за місто.

Їм зрозуміло, що усе це не балачки. Панічні настрої присутні, зокрема, серед колаборантів. "Відплата поруч" – це для них раніше звучало несерйозно. Виявляється, якщо до такої людини підібралися, то до колаборантів підібратися значно простіше, і є кому підбиратися, і є вже досвід,

– запевняє радник голови міста.

Врятуватися їм не вдасться, адже росіяни нікого не випускають. Андрющенко додає, що єдиний, хто по-справжньому радіє – це попередній гауляйтер Костянтин Іващенко, якого отруїли представники ФСБ, але він вижив.

"Зараз він тихенько збирає речі по Маріуполі, планує переводитися працювати простим чиновником десь у Донецьку. Він на волі й не є глобальною мішенню, зокрема, для нашого спротиву", – відзначив радник.

Усі інші розуміють, що тепер їм потрібно озиратися, охорону ніхто не обіцяє. Вони у реальній небезпеці. "З нашої точки зору в окупаційної влади міста панують прекрасні настрої" – іронічно підсумував Петро Андрющенко.

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