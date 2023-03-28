Нарешті стало відоме ім'я полковника Росії, який віддавав наказ бомбити Драмтеатр. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, цей злочинець також делегував атакувати пологовий будинок і дитячу лікарню.

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Убивця – уродженець Житомирщини

Вбивцю маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування Драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні,

– наголосив Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, з перших тижнів повномасштабного вторгнення вдалося з'ясувати, звідки злітали літаки, якими бомбардували Маріуполь. За його словами, мовиться про аеродром Приморсько-Ахтарська.

InformNapalm напередодні опублікував всю наявну інформацію про командира військової частини цих льотчиків. Того, хто віддавав накази бомбити місто та його мирних мешканців з літаків.

Ним виявився Атрощенко Сергій Валерійович. Народився він 5 травня 1981 року у місті Овруч, що на Житомирщині. Перебрався він до російського Липецька, а після цього прописався у місті Воронеж, за адресою Ленінський проспект, будинок 96а, квартира 89.



Атрощенко Сергій віддавав накази бомбити Драмтеатр / Фото InformNapalm

Андрющенко наголосив, що всією командою докладуть зусиль, щоб Атрощенко поплатився за воєнні злочини. І зробив це швидше, ніж ми деокупуємо Маріуполь. Причому розплата очікує як на нього, так і на самих льотків, які натискали на кнопку "Пуск".

Винуватість Росії у бомбардуванні Драмтеатру довели

Напередодні комісія ООН опублікувала звіт. У ньому підтверджують той факт, що Росія винна у бомбардуванні Драмтеатру у Маріуполі та вокзалу у Краматорську. Нагадуємо, що країна-агресорка намагалася у цих злочинах звинуватити Україну.

У звіті йдеться про те, що російські збройні сили не вжили можливих запобіжних заходів для перевірки присутності цивільних осіб". Нагадуємо, що перед входом у театр величезними літерами було написано "ДЕТИ". І цей напис можна було побачити з космосу.

Сотні цивільних осіб перебували в місцях, що постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі,

– уточнюють в комісії.

Нагадаємо, що авіаудар по Драмтеатру Росія завдала 16 березня, а по вокзалу у Краматорську – 8 квітня року.