Якщо точніше – на аеродромі, який розташований на околицях міста Приморсько-Ахтарськ, Краснодарського краю. Сам російський полковник живе всього за 5 кілометрів від аеродрому.

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Видання розповіло, що хактивісти контролювали листування цього полковника декілька місяців. Ба більше, її вже максимально ефективно використали в інтересах сил оборони України.

Проте дані про полковника оприлюднені, оскільки він відмовився співпрацювати з розвідувальними структурами.

Що вдалось з'ясувати про Атрощенка

Сєргєй Атрощенко народився в Україні 5 травня 1981 року – в місті Овруч Житомирської області. Далі жив у Росії, був прописаний у Воронежі. Після цього – за місцем служби у військовій частині 46451 у селищі міського типу Гвардійське в окупованому Криму.

Нинішню адресу росіянина вдалось з'ясувати, завдяки сертифікату на коронавірус. Наразі Атрощенко живе у місті Приморсько-Ахтарськ, на вулиці Мира в будинку 151, квартирі 2 Краснодарського краю.

960-ий штурмовий авіаційний полк, яким він керує, базується доволі недалеко – орієнтовно за 5 кілометрів. Окрім цього, вдалось з'ясувати:

скільки заробляє Атрощенко – дані про це є на офіційному порталі міністерства оборони Росії – повністю витяг можна переглянути тут;

Атрощенко – дані про це є на офіційному порталі міністерства оборони Росії – повністю витяг можна переглянути тут; деталізовані списки пілотів, відомості, службові характеристики офіцерів, довідки, теоретичні та практичні розрахунки, які цікаві для розвідки. Ці дані виокремили з загального значного обсягу листувань і чисельного спаму.

Також хактивісти знайшли архівну пояснювальну записку до магістерської дисертації 2016 року про рішення командира на знищення літака далекого радіолокаційного виявлення противника.

Що відомо про Атрощенка

Відомі дані про всіх дружин російських пілотів

Дружиною російського полковника є Лілія Атрощенко 1981 року народження. Хактивісти помітили, що Лілія надсилає "фотосюрпризи" своєму чоловіку – мовиться про кадри, де на ній дуже мало чи зовсім немає одягу.

Окрім того, Лілія думала, що вона спілкується з одним з офіцерів 960-го полку, який і очолює її чоловік. Активісти від його імені попросили її про прохання – зробити ще "сюрприз" полковнику Атрощенко та іншим офіцерам полку у вигляді "патріотичної акції".

В її межах дружини офіцерів полку взяли участь у фотосесії на аеродромі в парадних кітелях з медалями своїх чоловіків.

Фото дружин російських офіцерів (Лілія шоста на загальному фото)

Фото були призначені виключно для приватних колекцій. Завдяки цим фотографіям, вдалось:

розвідати цілі;

зібрати разом всіх дружин російських пілотів;

зібрати додаткові дані, які корисні для подальшої OSINT-розвідки.

Зверніть увагу! Російський полковник Атрощенко, як багато інших російських військових, брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Ба більше, матеріали щодо Атрощенка та його підлеглих, які вдалось виявити хактивістам, передали для оформлення ордера від Міжнародного кримінального суду.