А все тому, що росіян не готували до справжньої ситуації на фронті в Україні, натомість годували казками про швидке захоплення територій і відступ ЗСУ. Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець Кирил Сазонов.

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Сазонов зауважив, що таких відео все більше проривається в інтернет, адже в росіян закінчилися настрої "шапкопідкидання".

Росіянам брешуть

Військовий розповів, що перед відправленням на фронт росіянам нав'язують речі, що не стосуються реальності. Ще весною та влітку, коли українські військовослужбовці брали росіян у полон, ті розповідали про свої переконання, що ЗСУ уже не існує, мовляв, українські бійці розбіглися і їх вже немає на фронті.

"Нас привезли під Лисичанськ і сказали: "Вам пощастило, всіх укропів покришили, місто пусте, зараз займете". А ми йдемо, а тут ви, і нас частково нема, а частково в полоні",

– переказав слова окупанта Сазонов.

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Намагаються відсидітись

Опинившись на українській території і побачивши реальну ситуацію, окупанти намагаються десь відсидітися. Сподіваються, що хтось піде на штурм, а вони будуть сидіти в траншеї. Однак так не вийде, наголосив Сазонов.

Окупантів постійно кидають вперед і вони гинуть у великій кількості. До того ж спорядження росіян зовсім не те, що було рік тому.

Вони жаліються, хочуть додому. Що хочеться їм сказати: "Або не йдіть взагалі сюди, або здавайтеся в полон",

– резюмував політолог.

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