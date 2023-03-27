А все потому, что россиян не готовили к настоящей ситуации на фронте в Украине, а кормили сказками о скором захвате территорий и отступлении ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

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Сазонов заметил, что таких видео все больше прорывается в интернет, ведь у россиян закончились настроения "шапкобросания".

Россиянам врут

Военный рассказал, что перед отправкой на фронт россиянам навязывают вещи, не относящиеся к реальности. Еще весной и летом, когда украинские военнослужащие брали россиян в плен, рассказывали о своих убеждениях, что ВСУ уже не существует, мол, украинские бойцы разбежались и их уже нет на фронте.

"Нас привезли под Лисичанск и сказали: "Вам повезло, всех укропов покрошили, город пуст, сейчас займете". А мы идем, а тут вы, и нас частично нет, а частично в плену",

– пересказал слова оккупанта Сазонов.

Сазонов рассказал о настроениях россиян на фронте: смотреть видео

Пытаются отсидеться

Оказавшись на украинской территории и увидев реальную ситуацию, оккупанты пытаются где-то отсидеться. Надеются, что кто-нибудь пойдет на штурм, а они будут сидеть в траншее. Однако так не получится, подчеркнул Сазонов.

Оккупантов постоянно бросают вперед и они гибнут в большом количестве. К тому же, снаряжение россиян совсем не то, что было год назад.

Они жалуются, хотят домой. Что хочется им сказать: "Или не идите вообще сюда, или сдавайтесь в плен",

– резюмировал политолог.

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