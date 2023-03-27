А все потому, что россиян не готовили к настоящей ситуации на фронте в Украине, а кормили сказками о скором захвате территорий и отступлении ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.
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Сазонов заметил, что таких видео все больше прорывается в интернет, ведь у россиян закончились настроения "шапкобросания".
Россиянам врут
Военный рассказал, что перед отправкой на фронт россиянам навязывают вещи, не относящиеся к реальности. Еще весной и летом, когда украинские военнослужащие брали россиян в плен, рассказывали о своих убеждениях, что ВСУ уже не существует, мол, украинские бойцы разбежались и их уже нет на фронте.
"Нас привезли под Лисичанск и сказали: "Вам повезло, всех укропов покрошили, город пуст, сейчас займете". А мы идем, а тут вы, и нас частично нет, а частично в плену",
– пересказал слова оккупанта Сазонов.
Сазонов рассказал о настроениях россиян на фронте: смотреть видео
Пытаются отсидеться
Оказавшись на украинской территории и увидев реальную ситуацию, оккупанты пытаются где-то отсидеться. Надеются, что кто-нибудь пойдет на штурм, а они будут сидеть в траншее. Однако так не получится, подчеркнул Сазонов.
Оккупантов постоянно бросают вперед и они гибнут в большом количестве. К тому же, снаряжение россиян совсем не то, что было год назад.
Они жалуются, хотят домой. Что хочется им сказать: "Или не идите вообще сюда, или сдавайтесь в плен",
– резюмировал политолог.
Россияне жалуются на несправедливость: что известно
- С начала марта 2023 выплаты задерживали или вообще не платили в 52 регионах России. Контрактники, мобилизованные и добровольцы жалуются, что вместо обещанных 195 тысяч рублей в месяц на счета поступают в разы меньше суммы.
- Военные 138 бригады обратились к российскому президенту с претензиями. Мол, их отправили на штурм укрепрайона под Авдеевку – без разведки и поддержки артиллерии. В результате потери составили до 70% личного состава.
- Разведка Украины перехватила разговор очередного россиянина с женой, где в очередной раз звучали жалобы на ситуацию на фронте. Однако в этот раз возмущались оба положением "защитников" России.