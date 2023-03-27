Проблемы россиян подтверждает перехваченный разведкой разговор жителей страны-террористки. Они обсудили ситуацию с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области.
К теме "Хлопок" работает: Белгородская область была частично без света, а россияне – в истерике
Как россияне жалуются из-за проблем со светом на Белгородщине
Так, россияне говорили о перебоях снабжения света в Белгородской области, обусловленном систематическими авариями на ТЭЦ. К тому же, как оказалось, на территории региона значительно увеличилось количество случаев кражи электрогенераторов.
У нас в соседнем селе сперли генератор. Кое-кто переезжал и оставил, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужно смотреть, как показывает практика,
– рассказала одна из россиянок.
На это ей ответили, что россияне могут "спереть" даже мешок муки.
"Да, могут мешок муки спереть, а дизельный генератор, так и точно", – ответили женщине.
Также россиянка пожаловалась на ситуацию с перебоями поставок электроэнергии, которая произошла из-за систематических аварий на ТЭЦ.
Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, дом ледяной. Такая штука понадобилась бы,
– подчеркнула россиянка.
Жалобы россиян из-за проблем со светом: смотрите видео
Ситуация в Белгородской области: что известно
- Ранее жители Белгородской области истериковали в сети. Они сообщали, что слышали "хлопок" и видели вспышки в небе. Поэтому без света были 14 населенных пунктов. Кроме того, местные жители провели вечер без газа.
- Также ранее в Белгороде исчезали свет и вода. Губернатор Вячеслав Гладков традиционно обвинил в этом ВСУ – якобы именно украинские военные "обстреляли" подстанцию в Белгородском районе, обесточив город.
- А 27 ноября 2022 года в Белгородской области после взрывов исчезло электроснабжение. Это значит, что карма все же существует.