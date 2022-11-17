На это сетуют в российских телеграм-каналах. Из-за чего отключили электроэнергию и воду россиянам, читайте дальше.

Обратите внимание В Белгородской области снова громко: история о "работе ПВО" продолжается

Жители Белгорода жалуются на внезапную пропажу воды и света: в чем проблема

Около вечера в российских телеграм-каналах стало "шумно". Жители разных населенных пунктов Белгородской области начали жаловаться на отсутствие воды и электричества.

С чем это связано, пока неизвестно. Однако губернатор Белгородской области традиционно приписал эту "заслугу" Вооруженным Силам Украины.

По его словам, это украинские военные обстреляли подстанцию в Белгородском районе. Из-за чего были повреждены 2 трансформатора.

Отметим! Украинские власти и военное командование не сообщали ни о каких ударах по Белгороду. Поэтому слова губернатора следует расценивать исключительно как его предположение.

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Пропагандисты запустили очередной фейк о том, что "Украина нападет на Белгород"

Пропагандисты из России, похоже, бодрствуют и день, и ночь. Ведь то, с какой скоростью они придумывают новые глупости, просто поражает.

На этот раз они рассказывали басни о том, что Украина "готовит нападение" на Курскую и Белгородскую область. Чтобы убедить аудиторию в своих абсурдных заявлениях, болтуны заставили свидетельствовать украинского пленника.

Следует отметить, что россияне под давлением заставляют пленных украинцев говорить на камеру то, что им выгодно. Свой фейк пропагандисты опубликовали с "видеосвидетельствами" украинца.

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