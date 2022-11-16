Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян прокомментировала падение ракет в Польше. Об этом сообщает 24 канал.

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Как пропагандисты реагируют на падение ракет в Польше

Симоньян подтвердила, что Россия нанесла ракетный удар по территории Польши.

Вот и в Польше появилась своя Белгородская область. А как вы хотели?

– написала она в своем телеграм-канале.

Впоследствии Симоньян написала: "Добрый вечер, 1962 год" , намекая на Карибский кризис.

Также пропагандисты говорят, что перед тем, как "обвинять Россию, которая может стереть Польшу в ядерную пыль, нужны доказательства".

Кроме того, они обвиняют в инциденте Украину или Великобританию.

"Со значительно большей вероятностью, если в Польшу что-то и прилетело, то украинская С-300, или какой-то БПЛА "Рейс", – утверждают российские пропагандисты.

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