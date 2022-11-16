Местные жители Белгородской области около 12 часов пожаловались на громкие взрывы. Уже в скором времени губернатор Гладков заявил, что над Белгородом и областью якобы работает ПВО. Об этом пишут росСМИ.

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Заметим, что на самом деле произошло пока неизвестно. Возможно, в Белгород снова пришел "хлопок".

Между тем, местные жители собирают обломки ракет. Некоторые даже успели зафиксировать звук взрыва на видео.

В Белгородской области снова громко: смотрите видео

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В Белгородской области раздался взрыв: смотрите видео

Россияне настолько паникуют, что начали готовить бомбоубежища.

В Белгороде все чаще жалуются на "хлопок". 15 ноября росСМИ сообщили, что в городе готовят "комплексную систему укрытий".

Уже вскоре оккупанты планируют обнародовать интерактивную карту бомбоубежищ. Кроме того, разместить по городу вывески с адресами ближайших укрытий. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Белгорода Демидов.

Кстати, такую же работу планируют провести и во временно оккупированном Севастополе. Укрытия хотят разместить в крупных магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Похоже, захватчики паникуют нешуточно.

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