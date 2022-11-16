Місцеві жителі Бєлгородської області близько 12 години поскаржилися на гучні вибухи. Вже незабаром губернатор Гладков заявив, що над Бєлгородом та областю нібито працює ППО. Про це пишуть росЗМІ.

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Зауважимо, що насправді сталося, наразі невідомо. Можливо, до Бєлгорода знову завітало "бавовнятко".

Тим часом місцеві жителі збирають уламки ракет. Дехто навіть встиг зафіксувати звук вибуху на відео.

У Бєлгородській області знову гучно: дивіться відео

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У Бєлгородській області пролунав вибух: дивіться відео

Росіяни настільки панікують, що почали готувати бомбосховища

У Бєлгороді все частіше скаржаться на "бавовну". 15 листопада росЗМІ повідомили, що у місті готують "комплексну систему укриттів".

Вже незабаром окупанти планують оприлюднити інтерактивну карту бомбосховищ. Окрім того, розмістити по місту вивіски з адресами найближчих укриттів. Про це заявив виконувач обов'язків мера Бєлгорода Демидов.

До речі, таку ж роботу планують провести і в тимчасово окупованому Севастополі. Укриття хочуть розмістити у великих магазинах, торгових центрах та інших громадських місцях. Схоже, загарбники панікують не на жарт.

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