Сергей Стерненко подчеркнул, что без света осталось 14 населенных пунктов. Кроме того, местные жители проводят вечер без газа.

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Тем временем температура воздуха на территории области опустилась до -12...-14 градусов.

На болотах – уже воют

Жители Белгородской области истерикуют в сети. Они сообщают, что слышали "хлопок" и видели вспышки в небе. 99%, что теперь можно ожидать новую фантастическую историю о работе "славной российской ПВО". Хотя в маразмы властям не верят уже даже сами россияне.