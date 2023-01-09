В ночь на 1 января 2023 года украинские военные решили организовать "новогодние салюты" для захватчиков, обстреляв учебное заведение Макеевки, в котором была база россиян. На выходных, 7 и 8 января, родственники ликвидированных врагов провожали тех в последний путь. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Где прощались с "выпускниками макеевского училища"

Похороны происходили в центральном районе Самары на реке Волге. Журналисты пишут, что россияне похоронили по меньшей мере девять человек. Эту информацию, на удивление, также подтвердили враждебные местные власти.

С того времени как президент Путин отправил войска в Украину 24 февраля прошлого года, российские власти тщательно скрывали информацию о потерях среди военных, а похороны россиян, убитых в Украине, обычно проходили сдержанно,

– констатируют СМИ.

Заметим, что два ликвидированных захватчика были похоронены в Тольятти, где располагается крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ". Интересно, что оба работали на АвтоВАЗе, пока их не отправили на гибель в наше государство. Глава Тольятти Николай Ренц заявил, что эти работники завода уехали в Украину "защищать интересы Родины, будущее России и будущее детей".

Результаты их "защищения России" можно увидеть на кадрах, распространяемых по сети. Собственно, так хоронили вражеских солдат, погибших в Макеевке.

В российских военных "выпускной" из макеевского училища: смотрите кадры похорон из вражеских СМИ

В то же время двое мужчин были похоронены в Новокуйбышевске. Кремлевские местные власти назвали их "настоящими героями". Еще пятеро мужчин покоились в меньших населенных пунктах Самарской области.

В тяжелое для страны время они поступили как "настоящие патриоты" и "настоящие мужчины",

– сказал глава Новокуйбышевска.

Ни для кого не секрет, что у граждан враждебного государства извращено представление об определенных понятиях. Они называют "героями" людей, отправившихся в Украину совершать геноцид. Однако, как бы там ни было, такие российские "герои" лишь выгодны для нашего государства, ведь они хвастаются своим "героизмом" уже на том свете.

Россия пыталась врать, что "отомстила за Маковку"

Через несколько дней после блестящей атаки Вооруженных Сил на Макеевку и гибели сотни вражеских военных кремлевское командование сообщило, что обстреляло здания общежитий в Краматорске, в которых было около 600 наших защитников.

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Впоследствии иностранные журналисты, Генштаб ВСУ и другие авторитетные источники опровергли эту информацию. Оккупанты действительно запустили ракеты по общежитиям Краматорских учебных заведений, однако те не попали в них.