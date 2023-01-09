Сергій Стерненко наголосив, що без світла залишилися 14 населених пунктів. Окрім того, місцеві жителі проводять вечір без газу.

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Тим часом температура повітря на території області опустилася до -12...-14 градусів.

На болотах – вже виють

Жителі Бєлгородської області істерикують у мережі. Вони повідомляють, що чули "хлопок" та бачили спалахи у небі. 99%, що тепер можна чекати нову фантастичну історію про роботу "славетної російської ППО". Хоча у маразми влади не вірять вже навіть самі росіяни.