У російських телеграм-каналах повідомили, що нібито уточнюють інформацію щодо наслідків "прильоту" на землі. Вибухи пролунали орієнтовно о 9:10 9 січня за Києвом, пише 24 Канал.
Зауважте Вибухи у тилових районах Росії демонструють неефективність російської ППО, – ISW
Що відбувається в Бєлгороді
Росіяни опублікували відео, на якому чутно звук вибуху в Шебекіно. Окрім того, пишуть, що вибух було чутно й над Бєлгородом.
Приблизно о 10:10 (9 січня – 24 Канал) над областю було голосно,
– написали вороги.
Знову ж таки поспішили запевнити, що нібито працює система ППО.
"Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", – заявили окупанти.
Небо після "бавовни" в Бєлгородській області / Фото росЗМІ
"Бавовна" у Росії знову лунала гучно / Фото росЗМІ
Останні заяви про "бавовну" на території Росії
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що "бавовна" в Росії – це виключно їхня справа. Адже це прямий наслідок війни, а також внутрішні "саботажі" та втрата керованості.
- За даними Подоляка, "бавовна" у ворогів тільки наростатиме. Зокрема, збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух.
- Окрім того, ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснив, що після "бавовни" на російських авіабазах у Кремля можуть бути питання до високопоставлених російських посадовців.
- Зокрема, могли бути питання до Сєргєя Суровікіна. Проте у нього було непогане лобі, йому навіть пророкували крісло міністра оборони Росії, якщо будуть успіхи на фронті. Проте наразі, на щастя, очікуваного результату Суровікін не досягнув. Детальніше про це читайте за посиланням.