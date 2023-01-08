У рамках міжнародного права наші захисники знищують ворожі об'єкти на території України. Мовиться про окуповані регіони, зокрема, Крим та Донбас. Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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"Бавовна" у Росії – внутрішні справи

Подоляк пояснив, все, що відбувається на території Росії – це прямий наслідок війни, а також внутрішні "саботажі" та втрата керованості. Крім того, це внутрішній розвал технологічних процесів, оскільки Росія перебуває під санкціями.

Політик прогнозує, що це буде лише наростати. Збільшуватиметься партизанський та диверсійний рух. Подоляк зауважив, зараз чимало конфліктів є на території Росії. Там багато спільнот, які мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Дагестан, Інгушетія.

Вони всі матимуть певні претензії, і це поступово наростатиме. Оці поразки повністю десакралізувати і Путіна, і його оточення.. Цар – голий,

– наголосив радник ОП.

Попереду – "чудесний" час

Політик переконаний, що наслідки починають розуміти в Росії. Люди навіть претендують на частку неконтрольованого процесу. Зростає мародерство та крадіжки. Оскільки силова вертикаль в Росії не працює, збільшується криміналізація.

Подоляк навіа приклад, що російське МВС офіційно заявляло – на 600% збільшилась кількість правопорушень у прикордонних з Україною областях.

Надалі ця кількість "саботажу" тільки збільшуватиметься. Подоляк підсумував, що це буде чудесний час.