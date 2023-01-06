З надання Енгельсу "небесної ППО" зробили цілу пропагандистську виставу, яку висвітлювали російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Однак чим ікона має допомогти аеродрому – не зрозуміло.

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Чи допоможе ікона сумнозвісному аеродрому

Ікону аеродрому після вибухів передала РПЦ та її Саратовська єпархія. На пропагандистське дійство прийшло керівництво аеродрому, священники та навіть представники місцевої влади. Один із чиновників, а саме заступник міністра внутрішніх та зовнішніх відносин Саратовської області Віталій Шустов заявив, що "легендарна авіабаза" допомагає "захищати суверенітет Росії". Цікаво, від кого вони захищають суверенітет і як цьому допомагають вибухи на авіабазі?

Проте, Шустов каже, що ікона Миколая Чудотворця, подарована аеродрому, має підтримувати моральний дух військових. особливо, якщо на аеродром знову завітає "бавовна".

Вибухи на аеродромі Енгельс: головне

Протягом минулого року на російський аеродром "бавовна" заходила вже не один раз. Наприклад, уночі 26 грудня. Тоді над аеродромом пролунала тривога і щонайменше 2 потужні вибухи. В міноборони Росії традиційно заявили про роботу "славетної" системи протиповітряної оборони.

Крім того, у російському відомстві зазначили, що нібито збили безпілотник на малій висоті під час підльоту до "Енгельса". Внаслідок падіння уламків дрона 3 російські військових, які перебували на аеродромі, отримали смертельні поранення.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповідав, що після "бавовни" в Енгельсі окупанти розосередили літаки стратегічної авіації. Він зазначив, що на "Енгельсі" все ж залишається певна кількість літаків, але частина з них передислоковані на інші аеродроми.

До слова, вперше вибухи на "Енгельсі" пролунали 5 грудня. Тоді "бавовна" пошкодила щонайменше два бомбардувальники Ту-95.