Дев'ятиповерховий гуртожиток зайнявся у Чебоксарах. Кадри пожежі оприлюднили у російських телеграм-каналах, інформує 24 канал.

До речі Вигоріли вщент: під Томськом спалахнула пожежа у таборі для мобілізованих

Спочатку повідомляли, що постраждали 15 людей, зокрема, 8 дітей. Потім озвучили цифру 17 потерпілих.

Серед потерпілих – немовля

Жителів гуртожитку евакуювали за допомогою пожежних сходів. Їм надають медичну допомогу. Вже з'явився коментар російської влади. Глава Чувашії Олег Ніколаєв каже, що постраждало 8 дітей. Зокрема, однорічна дитина та тримісячне немовля, яких госпіталізували у тяжкому стані.

Місцеві мешканці розповідають, що оперативні служби намагаються знайти ще одну дитину на місці пожежі.

Про причини НП поки невідомо. Згодом її локалізували, а прокуратура почала перевірку.

Пожежа у нічному клубі в Росії

25 грудня у російському Владивостоці виникла пожежа у нчному клубі Unique. Пожежна тривога не спрацювала, тож людей ніхто не збирався евакуювати. Очевидці бідкалися, що спрацював лише один вихід. Там зібрався цілий натовп. Традиційно росіяни стверджували, що "немає постраждалих".

Загалом у Росії – ні дня без пожеж. Зокрема, 23 грудня загорівся нелегальний будинок для літніх людей у Кемерово. Про жодну систему пожежогасіння у приміщенні навіть не мовилося. Загинули 22 людей.