Як зазначають у мнс Росії, спалахнула двоповерхова будівля приватного дому для літніх людей. Розташований він на Таврійській вулиці. А найважливіше те, що він був нелегальним.

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Рятувальники дістають тіла загиблих

Як зазначають у тому ж мнс, загинуло внаслідок пожежі 13 людей. Вони згоріли живцем у домі для літніх людей, який функціонував нелегально.

Встановлено, що він нелегально використовувався для цілодобового утримання літніх людей. Жодної системи пожежогасіння там не було,

– наголосили рятувальники.

Будинок з літніми людьми згорів дотла: дивіться відео

За даними росЗМІ, пожежники прибули на місце події, коли у будівлі горів дах. Рятувальники зазначили, що це була пожежа підвищеного рангу складності. Загальна площа займання – 180 квадратних метрів.

Ліквідувати вогонь вдалося близько 23:15. Щодо причини виникнення пожежі, то нею стала неправильна експлуатація печі. Над приборканням полум'я працювали понад 80 рятувальників, а також 28 одиниць техніки. На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Пожежа спалахнула також у Москві

23 грудня вогонь охопив також ангар на території Всеросійського інституту легких сплавів у Москві. Згідно з наявною інформацією, загорівся склад з 400 пропановими й ацетиленовими газовими балонами. Внаслідок пожежі балони злітали у повітря.

Наостанок додамо, що кілька днів тому шалене полум'я спалахнуло у Чувашії. Там загорівся газопровід. Масштаби пожежі були вражаючими, а дим, який здійнявся до неба, виднівся з сусідніх сіл.

Пожежа спалахнула на газопроводі поблизу сіл Кюльхірі та Калініне, що у Вурнарському районі. Відразу ж мережею розлетілися відео, які демонструють масштаби полум'я. Як розповіли місцеві журналісти, пожежу упродовж багатьох годин не могли приборкати.

Зауважимо, що горіла ділянка на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород. Ним транспортували блакитне паливо з Західного Сибіру до Європи через Україну.