Як повідомляє 24 канал з посиланням росЗМІ, спалахнув ангар на території Всеросійського інституту легких сплавів. Там горять газові балони.

Читайте також Росія демілітаризує себе, в неї не залишиться зброї для захисту, – інтерв'ю з Михайлом Подоляком

У Москві палає і бахкає

За наявною інформацією, спалахнув склад з 400 пропановими й ацетиленовими газовими балонами. Відомо, що вибухи у споруді на вулиці Горбунова 2, що у Можайському районі не вщухають. Приборкати вогонь намагаються пожежники.

Невдовзі стало відомо, що площа полум'я складає 100 метрів квадратних. А ще пізніше надійшла інформація про те, що відкрите горіння вдалося ліквідувати.



Масштабна пожежа спалахнула у Москві / Фото Mash

Зауважимо, що за даними інших ЗМІ, полум'я поширилося на площу у 600 квадратних метрів. А самі рятувальники присвоїли йому ранг підвищеної складності. Хай там як, а балони злітають у повітря, а вогонь горить. Вважаємо, що це прекрасні новини на цей вечір.

"Бавовни" у Росії буде більше

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що до Росії "бавовни" постачатимуть ще більше. Це відбуватиметься за умови, якщо її політичне керівництво не припинить гнути свою лінію.

Я попереджав, що "бавовна" в Росії буде наростати, і її буде з кожним днем все більше і більше. І нічого тут дивного немає, Росія є Росія,

– наголосив він.

За словами Данілова, "бавовну" слід очікувати не лише там, куди її вже підвозили. Секретар РНБО підкреслив, що її можуть побачити мешканці інших міст країни-агресорки. І що "мало їм не буде точно".