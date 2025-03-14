Про це повідомляє 24 Канал з посилання на росЗМІ.

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Дрони атакували військовий полігон у Муліно

Безпілотники атакували територію військового полігону й військової частини у Муліно вдень 14 березня. Російська влада традиційно мовчить. Інформації про втрати поки що немає.

Втім, момент атаки росіяни зняли на відео. На оприлюднених кадрах видно приліт.

Атака на військовий полігон у Муліно: дивіться відео

До речі, росавіація повідомляла, що Нижньогородський аеропорт Стригіно "тимчасово" не приймав і не відправляв рейси.

За відкритими даними, в Муліно розташований 333-й центр бойової підготовки Західного військового округу. За заявами російських пропагандистів, "аналогов нєт".

РосЗМІ писали, що центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями. Комплексні тренажери нібито відтворюють поле бою в 3D. Фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань.

На полігоні є різні тренувальні зони. За даними росЗМІ, пропускна спроможність центру "до 3 бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 000 осіб щорічно".

До речі, росЗМІ також писали, що раніше на території військової частини 36994 у Муліно виявили катівню. Зазначали, там поранених мобілізованих приковували кайданками до батареї й били в зруйнованій будівлі на території штабу.