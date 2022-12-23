Как сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ, вспыхнул ангар на территории Всероссийского института легких сплавов. Там горят газовые баллоны.
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В Москве пылает и бахает
По имеющейся информации, загорелся состав с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. Известно, что взрывы в сооружении на улице Горбунова 2 в Можайском районе не утихают. Укрощать огонь пытаются пожарные.
Вскоре стало известно, что площадь пламени составляет 100 квадратных метров. А еще позже поступила информация о том, что открытое горение удалось ликвидировать.
Масштабный пожар вспыхнул в Москве / Фото Mash
Заметим, что, по данным других СМИ, пламя распространилось на площадь в 600 квадратных метров. Сами же спасатели присвоили ему ранг повышенной сложности. Как бы там ни было, а баллоны взлетают в воздух, а огонь горит. Считаем, что это отличные новости на этот вечер.
"Хлопка" в России будет больше
Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в Россию "хлопка" будут поставлять еще больше. Это будет происходить при условии, что ее политическое руководство не прекратит гнуть свою линию.
Я предупреждал, что "хлопок" в России будет нарастать, и его будет с каждым днем все больше и больше. И ничего здесь удивительного нет, Россия есть Россия,
– подчеркнул он.
По словам Данилова, "хлопок" следует ожидать не только там, куда его уже подвозили. Секретарь СНБО подчеркнул, что его могут увидеть жители других городов страны-агрессорки. И что "мало им не будет точно".
- Заметим, что накануне хорошенечко так вспыхнуло в Чувашии. Там загорелся газопровод. Столб дыма был настолько сильным, что его могли видеть жители соседних деревень.
- Сам пожар произошел на газопроводе недалеко от сел Кюльхири и Калинине в Вурнарском районе. Кадры, которые сразу же облетели сеть, шокировали. Огонь был очень сильным. И, как рассказывали местные журналисты, он не утихал часами.
- Как выяснилось впоследствии, вспыхнул газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Он использовался для поставки голубого топлива из Западной Сибири в Европу через Украину.