Как отмечают в мчс России, вспыхнуло двухэтажное здание частного дома для престарелых. Расположен он на Таврической улице. А самое важное то, что он был нелегальным.

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Спасатели достают тела погибших

Как отмечают в том же мчс, погибли в результате пожара 13 человек. Они сгорели заживо в доме престарелых, который функционировал нелегально.

Установлено, что он нелегально использовался для круглосуточного содержания пожилых людей. Никакой системы пожаротушения там не было,

– подчеркнули спасатели.

Дом с пожилыми людьми сгорел дотла: смотрите видео

По данным росСМИ, пожарные прибыли на место происшествия, когда в здании горела крыша. Спасатели отметили, что это был пожар повышенного ранга сложности. Общая площадь возгорания – 180 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось около 23:15. Относительно причины возникновения пожара, то ею стала неправильная эксплуатация печи. Над укрощением пламени работали более 80 спасателей, а также 28 единиц техники. На месте продолжаются спасательно-поисковые работы.

Пожар вспыхнул также в Москве

23 декабря огонь охватил ангар на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве. Согласно имеющейся информации, загорелся склад с 400 пропановыми и ацетиленовыми газовыми баллонами. В результате пожара баллоны взлетали в воздух.

Напоследок добавим, что несколько дней назад бешеное пламя вспыхнуло в Чувашии. Там загорелся газопровод. Масштабы пожара были впечатляющими, а поднявшийся к небу дым виднелся из соседних сел.

Пожар вспыхнул на газопроводе вблизи деревень Кюльхири и Калинине в Вурнарском районе. Сразу же по сети разлетелись видео, демонстрирующие масштабы пламени. Как рассказали местные журналисты, пожар на протяжении многих часов не могли потушить.

Заметим, что горел участок на газопроводе Уренгой – Помары – Ужгород. Им транспортировали голубое топливо из Западной Сибири в Европу через Украину.