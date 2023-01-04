Про інцидент заголосили росЗМІ, інформує 24 канал. Повідомляють, що вщент вигоріли 3 намети. Окупанти втратили особисті речі.
Зверніть увагу В Росії знову "все за планом": у Петербурзі загорівся нафтовий танкер "Арктика"
Вже традиційно для Росії "ніхто не постраждав". Причини пожежі – невідомі. На опублікованих кадрах помітно, що вогонь був досить потужним.
Дружини мобіків благають врятувати чоловіків
Російські окупанти скоюють в Україні геноцид. Їхні родичі не лише не засуджують, але й часто заохочують це. Водночас росіяни хочуть не відчувати війну на собі. Ось і жінки з Бійська забідкалися тільки тоді, коли їхніх чоловіків кинули на фронт як "гарматне м'ясо".
Жінки записали відео з проханням врятувати мобіків, які опинилися з автоматами проти танків.