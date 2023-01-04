Про інцидент заголосили росЗМІ, інформує 24 канал. Повідомляють, що вщент вигоріли 3 намети. Окупанти втратили особисті речі.

Зверніть увагу В Росії знову "все за планом": у Петербурзі загорівся нафтовий танкер "Арктика"

Вже традиційно для Росії "ніхто не постраждав". Причини пожежі – невідомі. На опублікованих кадрах помітно, що вогонь був досить потужним.

Зауважте! Доки росіяни панікують через "бавовну", яка продовжує тур Росією, їхня розпіарена "ППО" збиває справді важливі цілі. Губернатор Ростовської області серйозно повідомив, що "ППО" збила повітряну кульку. У мережі вже жартують, що наступні на черзі – Карлсон та Вінні-Пух.

Дружини мобіків благають врятувати чоловіків

Російські окупанти скоюють в Україні геноцид. Їхні родичі не лише не засуджують, але й часто заохочують це. Водночас росіяни хочуть не відчувати війну на собі. Ось і жінки з Бійська забідкалися тільки тоді, коли їхніх чоловіків кинули на фронт як "гарматне м'ясо".

Жінки записали відео з проханням врятувати мобіків, які опинилися з автоматами проти танків.