Владімір Путін готовий втратити на війні до 300 тисяч окупантів. Однак, схоже, до росіян досі не доходить, що Кремлю байдуже на "гарматне м'ясо".

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Дружини мобіків записали слізливе відео

Росіяни в Україні скоюють геноцид. Родичі окупантів, які залишаються на території країни-терористки, не лише не засуджують їхні нелюдські дії, але й радіють кожному удару по Україні. Боротися проти війни по той бік кордону не збирається ніхто.

Водночас росіяни воліють, аби війна була де завгодно, тільки не в їхній хаті. Ось і дружини мобіків з Бійська зарухалися лише тоді, коли зрозуміли, що чоловіки повернуться додому хіба в чорних пакетах. Водночас все, на що їх вистачило, – зняти слізливе відео.

Жінки бідкаються, що їхні окупанти біля села Житлівка стоять з автоматами проти танків та артилерії. Дружини просять забрати їхніх мобіків з лінії зіткнення та бідкаються, що їх "ніхто не чує". Звичайно не чує, бо Кремлю – байдуже.

Дружини просять врятувати мобіків: дивіться відео

Вдови хочуть більше "двохсотих"

Тим часом вдови, які вже отримали "лади", хочуть, аби Росія провела масштабну мобілізацію. Вони просять у Путіна заборонити виїзд чоловіків призовного віку за межі країни-терористки.

Вдови істерикують, що велика мобілізація – це їхнє прохання, їхнє рішення та їхня вимога.