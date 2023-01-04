Потенційне "гарматне м'ясо" шукатимуть і в магазинах, і в транспорті, і на роботі, і у квартирах тощо. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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У Росії можуть закрити кордони та запровадити воєнний стан
За словами Гудкова, наразі в Росії потреба у мобілізованих не відчувається настільки гостро. Однак щойно вона виникне, то росіян почнуть відловлювати, відправляти до навчальних таборів, а потім на фронт.
У країні-агресорці можуть почати посилювати заходи щодо мобілізації, зокрема закрити кордони. Крім того, росіяни вже почали друкувати повістки з явкою на 2023 рік.
Триває підготовка до мобілізації. Я думаю, що буде часткове закриття кордонів, а в окремих районах та регіонах Росії (можуть запровадити – 24 Канал) воєнний стан,
– сказав російський опозиційний політик.
На його думку, Кремль буде посилювати або послаблювати заходи щодо мобілізації залежно від ситуації на місцях. Як-от в Москві, Санкт-Петербурзі та низці інших великих міст її фактично скасували. А там, де жодних скандалів не було – мобілізація й досі триває.
Гудков прокоментував мобілізацію в Росії: дивіться відео
Чи можуть протести в регіонах вплинути на мобілізацію
Під час першої офіційно оголошеної мобілізації у низці регіонів Росії спалахнули протести, зокрема у Дагестані, Чечні, Бурятії та низці інших. Протести в регіонах внаслідок нової хвилі мобілізації також можливі, але шанс вплинути на систему – мінімальний.
На мій погляд, існує певна приреченість людей,
– зауважив Гудков.
За його словами, ця покірність та приреченість людей у майбутньому може зіграти злий жарт і з кремлівським диктатором Владіміром Путіним, і з росіянами. Поки мобілізація в Росії проходить досить спокійно для режиму і там наразі не дуже хвилюються щодо наслідків.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов також повідомив, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації. Вона в той чи інший спосіб може розпочатися вже 5 січня. Зі схожою заявою виступив і міністр оборони Олексій Резніков.
- Солдатські вдови Росії виступили за нову хвилю мобілізації. Вони кажуть, що буцімто "готові на все заради перемоги" їхньої недокраїни. Так, вони попросили Владіміра Путіна провести масштабну мобілізацію.
- Директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай заявив, що у Росії справді можуть оголосити додаткову мобілізаційну хвилю. Водночас кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть.