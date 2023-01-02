Таку думку 24 Каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай. За його словами, аби оголосити тотальну мобілізацію російського народу, влада країни-агресорки повинна мати серйозні підстави.
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Чи оголосить Путін воєнний стан в Росії
Як зазначив директор програм практичної політики ІПО, Кремль опинився у доволі складній ситуації.
Росія на чолі з Путіним потребує все більшої кількості гарматного м'яса. Однак з іншого боку, вона позбавлена можливості сказати: "Народ, ви бачите, на нас напали",
– сказав Солонтай.
Політолог припустив, що за певних умов керівництво країни-агресорки могло б видати за "напад" на Росію "бавовну", яку часто фіксують у різних російських містах. Тоді Владімір Путін міг би оголосити воєнний стан в Росії. Однак наразі підстав для цього немає.
"У Кремля немає жодних серйозних доказів чи фактів, і навіть при тотальному інформаційному контролі немає можливості повністю оформити це у процес "Вставай, страна огромная" і дати росіянам відчуття, що на них хтось напав", – сказав Солонтай.
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Якою буде нова хвиля мобілізації в Росії
Він припустив, що через це Росія не має можливості оголосити воєнний стан та повністю мобілізувати все населення. Політолог вважає, що у Росії справді оголосять додаткову мобілізаційну хвилю. Однак при цьому кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть.
Росія піде середнім шляхом, яким йшла під час першої великої хвилі мобілізації. З одного боку, вони будуть дозволяти всім, хто не згоден, виїжджати з країни і так зменшувати кількість незадоволених політикою Путіна. Або ж інший варіант – бери повістку і йди воюй,
– сказав Солонтай.
За його словами, виїхати з країни матимуть змогу ті представники середнього класу, які зможуть дати хабаря у військкоматі або якимось іншим чином "відмазатися" від повістки.
"Влада Росії не встановить тотальний контроль за кожним військкоматом. Хоча, звичайно, вони певним чином зменшать можливість для виїзду з країни", – сказав Солонтай.
У чому полягає політика Путіна
Однак, як зазначив директор програм практичної політики ІПО, усе буде не так, як в СРСР. Тоді, аби отримати дозвіл на виїзд з країни, наприклад, на змагання, потрібно було пройти три кола співбесід з КДБ.
Це буде історія пом'якшеного прикордонного контролю. Вони даватимуть можливість надалі витікати з Росії мізках. Адже це свідома політика Путіна – позбавляти росіян мізків для того, аби залишалася лише "ватна бидломаса", яка погоджується з тим, що Росія воює,
– зазначив Солонтай.
Він додав, що той маленький відсоток людей у Росії, який не підтримує політику влади, систематично "вимивається" з країни.
У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації: коротко
- Міністр оборони України Олексій Резніков перед Новим роком звернувся до військовозобов'язаних жителів Росії. Він повідомив про те, що у росіян залишився приблизно один тиждень відносного "вибору". Адже на початку січня російська влада планує закрити кордони для чоловіків, оголосити воєнний стан і почати чергову хвилю мобілізації.
- Правозахисник Марк Фейгін вважає, що у Росії обов'язково буде нова хвиля мобілізації. Мета нового етапу мобілізації одна – закидати ЗСУ тілами.
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія дійсно готується до нового наступу. Для цього диктатор може оголосити нову хвилю мобілізації, адже в нього не вистачає резервів.