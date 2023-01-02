Таку думку 24 Каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти (ІПО) Олександр Солонтай. За його словами, аби оголосити тотальну мобілізацію російського народу, влада країни-агресорки повинна мати серйозні підстави.

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Чи оголосить Путін воєнний стан в Росії

Як зазначив директор програм практичної політики ІПО, Кремль опинився у доволі складній ситуації.

Росія на чолі з Путіним потребує все більшої кількості гарматного м'яса. Однак з іншого боку, вона позбавлена можливості сказати: "Народ, ви бачите, на нас напали",

– сказав Солонтай.

Політолог припустив, що за певних умов керівництво країни-агресорки могло б видати за "напад" на Росію "бавовну", яку часто фіксують у різних російських містах. Тоді Владімір Путін міг би оголосити воєнний стан в Росії. Однак наразі підстав для цього немає.

"У Кремля немає жодних серйозних доказів чи фактів, і навіть при тотальному інформаційному контролі немає можливості повністю оформити це у процес "Вставай, страна огромная" і дати росіянам відчуття, що на них хтось напав", – сказав Солонтай.

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Якою буде нова хвиля мобілізації в Росії

Він припустив, що через це Росія не має можливості оголосити воєнний стан та повністю мобілізувати все населення. Політолог вважає, що у Росії справді оголосять додаткову мобілізаційну хвилю. Однак при цьому кордони, як під час воєнного стану, не закриватимуть.

Росія піде середнім шляхом, яким йшла під час першої великої хвилі мобілізації. З одного боку, вони будуть дозволяти всім, хто не згоден, виїжджати з країни і так зменшувати кількість незадоволених політикою Путіна. Або ж інший варіант – бери повістку і йди воюй,

– сказав Солонтай.

За його словами, виїхати з країни матимуть змогу ті представники середнього класу, які зможуть дати хабаря у військкоматі або якимось іншим чином "відмазатися" від повістки.

"Влада Росії не встановить тотальний контроль за кожним військкоматом. Хоча, звичайно, вони певним чином зменшать можливість для виїзду з країни", – сказав Солонтай.

У чому полягає політика Путіна

Однак, як зазначив директор програм практичної політики ІПО, усе буде не так, як в СРСР. Тоді, аби отримати дозвіл на виїзд з країни, наприклад, на змагання, потрібно було пройти три кола співбесід з КДБ.

Це буде історія пом'якшеного прикордонного контролю. Вони даватимуть можливість надалі витікати з Росії мізках. Адже це свідома політика Путіна – позбавляти росіян мізків для того, аби залишалася лише "ватна бидломаса", яка погоджується з тим, що Росія воює,

– зазначив Солонтай.

Він додав, що той маленький відсоток людей у Росії, який не підтримує політику влади, систематично "вимивається" з країни.

У Росії можуть оголосити нову хвилю мобілізації: коротко