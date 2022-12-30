За статистикою, кількість російської військової техніки, яку знищують наші воїни, зменшується. Таку думку 24 каналу висловив колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Росія може зібрати мобіків, але в неї немає техніки

Утім, це означає не те, що ЗСУ начебто погано працюють, а те, що загарбники почали виводити менше важкої техніки на передові позиції. Зараз окупанти намагаються діяти артилерією та живою силою, а вже потім, "коли на горизонті розвидніється", застосовувати танки.

Росіяни не можуть створювати танки у тій кількості, яка була раніше. Вони можуть відновлювати та ремонтувати їх, але не здатні встигати за втратами, які мають.

Вони можуть робити техніку часів Брєжнєва або Хрущова й роблять це, але технологічної техніки у них вже не буде,

– сказав експерт Українського інституту майбутнього.

А все через те, що у них вже немає доступу до високотехнологічних ресурсів, які є у всього розвинутого світу. Навіть Китай, на який країна-агресорка покладає неабиякі сподівання, вже починає дуже обережно контактувати з нею.

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"Вся допомога, на яку може розраховувати Росія – Північна Корея, Іран і Китай, але дуже обережно. Весь цивілізований світ починає її ігнорувати", – зауважив Ступак.

Отже, якщо Росія далі продовжуватиме мобілізацію, то їй не буде чим цих "вояк" забезпечувати. За словами експерта, кожна наступна хвиля мобілізованих заздритиме попередній, оскільки буде забезпечена ще менше.

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Які ж тоді варіанти є в окупантів

У разі, якщо Росія і надалі продовжить так обережно використовувати важку техніку, в неї буде дві опції, що вона може зробити:

розтягувати своїх мобілізованих "тонким шаром" по всій лінії розмежування;

концентрувати багато мобілізованих в певних місцях та намагатися прорватися, але тоді вони стануть легкою здобиччю для наших артилеристів та пілотів. І втрати у них зростатимуть шаленими темпами.

Втрати Росії станом на 30 грудня

У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення загальні бойові втрати Росії в живій силі складають 105 250 загиблих окупантів. Лише упродовж минулої доби наші захисники ліквідували 690 загарбників.