Актуальну інформацію з передової станом на вечір 30 грудня повідомили у Генштабі ЗСУ. Детальніше – читайте далі.

Актуально Український воїн вбив окупанта і встановив світовий рекорд: яка дальність пострілу

Ворог продовжує атакувати Україну

Відтак, протягом доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких – по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував 8 "Шахідів", які успішно збили Повітряні сили України.

Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Противник продовжує ведення наступальних дій на Лиманському та Бахмутському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Яка ситуація на інших напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Протягом доби обстрілів зазнали:

Населені пункти Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області; Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп'янському напрямку зафіксовано вогневий вплив поблизу населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Вільшана, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв Невське і Діброву Луганської області, а також Червонопопівку і Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Костянтинівка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Веселе, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по Вугледару, Пречистівці та Времівці Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу ворога зазнали Темирівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Степове, Кам'янське і Степногірськ Запорізької області та Нікополь і Приміське на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку, зокрема від обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждала цивільна інфраструктура Качкарівки та Херсона.

ЗСУ героїчно нищать окупантів

За інформацією Генштабу, станом на 29 грудня лікарня в Біловодську Луганської області переповнена пораненими російськими військовослужбовцями.

Крім того, в районі міста Донецьк було поранено та знищено до 10 озброєних окупантів. Варто додати, що ЗСУ знищили 2 одиниці військової техніки, а ще 3 – пошкодили.

Наша авіація завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також, протягом цієї доби, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 5 складів боєприпасів та радіолокаційну станцію.