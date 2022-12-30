По статистике, количество российской военной техники, которую уничтожают наши воины, уменьшается. Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Россия может собрать мобиков, но у нее нет техники

Впрочем, это означает не то, что ВСУ якобы плохо работают, а то, что захватчики начали выводить меньше тяжелой техники на передовые позиции. Сейчас оккупанты пытаются действовать артиллерией и живой силой, а уже потом, "когда на горизонте прояснилось", применять танки.

Россияне не могут создавать танки в том количестве, которое было раньше. Они могут восстанавливать и ремонтировать их, но не способны успевать за потерями, которые имеют.

Они могут делать технику времен Брежнева или Хрущева и делают это, но технологической техники у них уже не будет,

– сказал эксперт Украинского института будущего.

А все потому, что у них уже нет доступа к высокотехнологичным ресурсам, которые есть у всего развитого мира. Даже Китай, на который страна-агрессор возлагает незаурядные надежды, уже начинает очень осторожно контактировать с ней.

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"Вся помощь, на которую может рассчитывать Россия – Северная Корея, Иран и Китай, но очень осторожно. Весь цивилизованный мир начинает ее игнорировать", – заметил Ступак.

Следовательно, если Россия будет дальше продолжать мобилизацию, то ей нечем будет этих "вояк" обеспечивать. По словам эксперта, каждая последующая волна мобилизованных будет завидовать предыдущей, поскольку будет обеспечена еще меньше.

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Какие же тогда варианты есть у оккупантов

В случае, если Россия и дальше продолжит так осторожно использовать тяжелую технику, у нее будет две опции, что она может сделать:

растягивать своих мобилизованных "тонким слоем" по всей линии разграничения;

концентрировать много мобилизованных в определенных местах и пытаться прорваться, но тогда они станут легкой добычей для наших артиллеристов и пилотов. И потери у них будут расти безумными темпами.

Потери России по состоянию на 30 декабря

В Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения общие боевые потери России в живой силе составляют 105 250 погибших оккупантов. Только за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 690 захватчиков.