Общие боевые потери России уже составляют 105 250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.

Кстати говоря Потери россиян под Бахмутом бесполезны: почему оккупанты не смогут выполнить приказ Путина

Другие потери врага по состоянию на 30 декабря

Танцев – 3026;

боевых бронированных машин – 6059;

артиллерийских систем – 2010;

РСЗО – 423;

средств ПВО – 212;

самолетов – 283;

вертолетов – 268;

крылатых ракет – 711;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1740;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4683;

специальной техники – 180.



Актуальные потери врага по состоянию на 30 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ

По данным ведомства, больше всего потерь враг за минувшие сутки понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Отметим, что в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои. Враг пытается оцепить город и взять его под свой контроль.

Наступление врага не прекращается

Как отмечали в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении. Что касается Лиманского, то там у врага другая задача: улучшить свое тактическое положение. То же касается Купянского направления.

За прошедшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак на Донбассе. В частности, в районе Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине и Соледара, Ивановского, Клещиевки, Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

В то же время, не обошлось без обстрелов со стороны россиян. Заметим, что 29 декабря оккупанты нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 63 обстрела из РСЗО.

Наши военные в долгу не остались. Они нанесли по оккупантам 12 авиаударов. Били по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также известно об ударе по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пять пунктов управления, пять районов скопления живой силы, а также состав боеприпасов.