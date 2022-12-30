Общие боевые потери России уже составляют 105 250 погибших оккупантов. Однако цифры статистики потерь врага не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию.
Кстати говоря Потери россиян под Бахмутом бесполезны: почему оккупанты не смогут выполнить приказ Путина
Другие потери врага по состоянию на 30 декабря
- Танцев – 3026;
- боевых бронированных машин – 6059;
- артиллерийских систем – 2010;
- РСЗО – 423;
- средств ПВО – 212;
- самолетов – 283;
- вертолетов – 268;
- крылатых ракет – 711;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1740;
- кораблей/катеров – 16;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4683;
- специальной техники – 180.
Актуальные потери врага по состоянию на 30 декабря / Инфографика Генштаба ВСУ
По данным ведомства, больше всего потерь враг за минувшие сутки понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. Отметим, что в окрестностях Бахмута идут самые ожесточенные бои. Враг пытается оцепить город и взять его под свой контроль.
Наступление врага не прекращается
Как отмечали в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении. Что касается Лиманского, то там у врага другая задача: улучшить свое тактическое положение. То же касается Купянского направления.
За прошедшие сутки нашим военным удалось отбить ряд атак на Донбассе. В частности, в районе Стельмаховки и Белогоровки на Луганщине и Соледара, Ивановского, Клещиевки, Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.
В то же время, не обошлось без обстрелов со стороны россиян. Заметим, что 29 декабря оккупанты нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано 63 обстрела из РСЗО.
Наши военные в долгу не остались. Они нанесли по оккупантам 12 авиаударов. Били по районам скопления живой силы, оружия и техники. Также известно об ударе по позиции зенитно-ракетного комплекса.
Эффективно свою работу проделали также подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили пять пунктов управления, пять районов скопления живой силы, а также состав боеприпасов.