О том, какая ситуация на фронтах на утро 30 декабря, доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Почти 800 оккупантов в сутки: почему увеличились потери врага

Враг не прекращает обстрелов

За прошедшие сутки, 29 декабря, противник нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины.

Какая ситуация на фронтах

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования враждебных наступательных группировок не обнаружено.

обстановка остается стабильной, признаков формирования враждебных наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине.

обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях огневого влияния подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

огневого влияния подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы. На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного. На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях под огневое влияние попали более 25 населённых пунктов.

Где враг пытается наступать

Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

Вместе с тем авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и боеприпасов оккупантов,

– отметили в Генштабе.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы уничтожили около 104 560 захватчиков. За сутки, 28 декабря, количество захватчиков сократилось на 790 человек.