Про те, яка ситуація на фронтах станом на ранок 30 грудня, доповіли у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Майже 800 окупантів за добу: чому збільшились втрати ворога

Ворог не припиняє обстрілів

Протягом минулої доби, 29 грудня, противник завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі країни залишається й надалі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України.

Яка ситуація на фронтах

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині.

обстріляно з артилерії райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Павлівка – Сумської; Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове і Чугунівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви.

вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам'янка Харківської області; Площанка, Червонопопівка, Невське, Діброва на Луганщині та Торське Донецької області. Ворог завдав удару силами армійської авіації біля Діброви. На Бахмутському напрямку обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного.

обстріляно райони 20 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Залізне, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області. Крім того, окупанти задіяли ударні БпЛА в районах Курдюмівки, Майорська та Залізного. На Авдіївському напрямку ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки Донецької області.

ворог завдав вогневого ураження біля Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар'їнки і Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках під вогневий вплив потрапили понад 25 населених пунктів.

Де ворог намагається наступати

Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Разом з тим авіація Сил оборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів,

– зазначили у Генштабі.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці знищили близько 104 560 загарбників. За добу, 28 грудня, кількість загарбників скоротилася аж на 790 осіб.