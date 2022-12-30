Загальні бойові втрати Росії вже складають 105 250 загиблих окупантів. Проте цифри статистики втрат ворога не остаточні, оскільки Генштаб ЗСУ постійно уточнює інформацію.

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Інші втрати ворога станом на 30 грудня

Танків – 3026;

бойових броньованих машин – 6059;

артилерійських систем – 2010;

РСЗВ – 423;

засобів ППО – 212;

літаків – 283;

гелікоптерів – 268;

крилатих ракет – 711;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1740;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4683;

спеціальної техніки – 180.



Актуальні втрати ворога станом на 30 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними відомства, найбільше втрат ворог за минулу добу зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Зазначимо, що на околицях Бахмута точаться найзапекліші бої. Ворог намагається оточити місто та взяти його під свій контроль.