Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, бої за Бахмут протягом останніх 1 – 2 місяців перейшли у ту стадію, коли почали виснажуватися підрозділи з обох сторін.

Читайте також Бахмут – інформаційний капкан для росіян: полковник ЗСУ назвав проблеми окупантів

Як зазначив Саламаха, аби ті сили противника, які перебувають у населеному пункті, пішли у наступ, росіянам потрібно мати перевагу в особовому складі й у техніці як мінімум у 5 разів. Однак такої п'ятикратної переваги у ворога немає.

Росіяни змушені будуть припинити намагання за будь-яку ціну захопити Бахмут і виконати той наказ, який віддав Владімір Путін. Російські військові розуміють, що ціна таких намагань – це підрив боєздатності підрозділів, які беруть участь у штурмі Бахмута,

– наголосив Саламаха.

Військовий експерт зауважив, що окрім російських кадрових військових, під Бахмутом також діють найманці Євгенія Пригожина. ПВК "Вагнера" також працює над тим, аби виконати накази російського диктатора, однак – безуспішно.

Тактика окупантів під Бахмутом провальна

У ЗСУ повідомили, що російські сили в районі Бахмута більше не діють ротами і батальйонними тактичними групами. Натомість окупанти використовують так звані "загінні організації" – невеликі групи від 10 до 15 осіб. Як зазначив Саламаха, така тактика ворога є абсолютно провальною.

За словами військового експерта, 10 – 15 людей здатні охопити ділянку фронту завширшки та довжиною максимум 150 – 200 метрів.

Микола Саламаха Військовий експерт Навіть якщо така група може просунутися на якійсь ділянці, то дуже важко використати це просування, аби покращити позицію загалом. Адже справа і зліва залишаються ті підрозділи ЗСУ, які з флангів починають вести вогонь по росіянах. Відповідно, навіть якщо група з 10 – 15 окупантів захопить якусь ділянку, то ця перевага швидко зводиться нанівець.

Як зазначив Саламаха, ситуацію може ускладнювати ще й те, що у групі ворога, яка йде у наступ, можуть бути загиблі та поранені. У такому випадку в окупантів є 2 варіанти дій:

Залишати поранених та загиблих на полі бою та відступати.

Або тягнути їх з собою.

Микола Саламаха розповів про провали росіян під Бахмутом: дивіться відео

"Імітація наступу" під Бахмутом

Військовий експерт наголосив, що такий розвиток подій аж ніяк не сприяє успіху наступальних дій.

Такі втрати росіян просто даремні. Це імітація наступу. Ймовірно, російські військові це прекрасно розуміють і вже змирилися з тим, що подальшого просування фактично не буде,

– наголосив Саламаха.

Він додав, що водночас ворог не має змоги накопичити сили для рішучих бойових дій, адже війська дуже виснажені.

Наслідки "снарядного голоду" для Росії

Також російським військам під Бахмутом бракує снарядів. Як зазначив військовий експерт, у цій ситуації є 2 важливих моменти.

По-перше, Бахмут – це основний напрямок, де росіяни намагаються здійснювати хоч якісь наступальні дії. Вся логістика ворога спрямована на те, аби саме там максимально забезпечити артилерійські частини та підрозділи боєприпасами. Якщо росіянам бракує снарядів навіть під Бахмутом, то ситуація на інших ділянках фронту точно не краща.

Другий важливий момент – окупанти кинуть усі сили, аби привезти снаряди саме на Бахмутський напрямок. Однак тут на заваді росіянам стають ЗСУ, які завдають ударів по складах та логістичних шляхах ворога. Саламаха зауважив, що саме дії українських захисників є причиною "снарядного голоду" окупантів.

Військовий експерт додав, що загалом військові запаси Росії вичерпуються.

"10 місяців війни призвели до того, що росіяни будуть змушені економити не тільки боєприпаси, а й ресурс артилерійських стволів. Або ж російська армія буде використовувати ті артилерійські системи, які були на зберіганні ще з часів Другої світової війни", – пояснив Саламаха.

Ситуація у Бахмуті: останні новини