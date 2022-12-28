У розвідці 24 каналу розповіли, що під час поїздки Буданов нагородив українських воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів. Напередодні до Бахмута з візитом приїжджав і президент Зеленський.

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Як відреагували в Росії

У росіян, вже традиційно, "підгорає" через те, що українське командування може спокійно пересуватись найгарячішими точками фронту. Жителі Росії вже самі визнають, що вони будуть терпіти такі витівки і нічого не вдіють.

Проте серед користувачів мережі є й ті, які показують свою жорстокість й бажають смерті усім українцям. Зокрема, один з коментаторів жорстко відреагував на приїзд Буданова. Він зазначив, що "Буданов – не Зеленський і можна було б в нього зарядити хоча б одну ракетку".

Буданов, після візиту до Артемівська (колишня назва Бахмута – 24 канал), мав би поїхати додому по частинах, але не склалося,

– написав росіянин.

Як росіяни відреагували на приїзд Буданова до Бахмута / Скриншоти з соцмережі

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