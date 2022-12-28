В разведке 24 каналу рассказали, что во время поездки Буданов наградил украинских воинов, особенно отличившихся во время уничтожения оккупантов. Накануне в Бахмут с визитом приезжал и президент Зеленский.
Больше об этом Зеленский наградил военных в Бахмуте: видео с самой горячей точки фронта
Как отреагировали в России
У россиян, уже традиционно, "подгорает" из-за того, что украинское командование может спокойно передвигаться по самым горячим точкам фронта. Жители России уже сами признают, что они будут терпеть такие выходки и ничего не сделают.
Однако среди пользователей сети есть и те, которые показывают свою жестокость и желают смерти всем украинцам. В частности, один из комментаторов жестко отреагировал на приезд Буданова. Он отметил, что "Буданов – не Зеленский и можно было бы в него зарядить хотя бы одну ракетку".
Буданов, после визита в Артемовск (прежнее название Бахмута – 24 канал), должен был бы поехать домой по частям, но не сложилось,
– написал россиянин.
Как россияне отреагировали на приезд Буданова в Бахмут / Скриншоты из соцсети
Ситуация на Востоке: главное
- Военные эксперты все чаще сообщают, что Кременная Луганской области вскоре будет полностью деоккупирована. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он заметил, что военное руководство оккупантов уже перебралось из Кременной в соседние населенные пункты.
- Гайдай также рассказал, почему для Украины стратегически важна деоккупация Кременной. По его словам, это разобьет врагов на две части. После этого у россиян будут мизерные шансы даже вблизи Бахмута, ведь их войска просто "посыпятся".
- В ВСУ рассказали, что сейчас россияне немного изменили тактику на Бахмутском направлении. Так, оккупанты уже не действуют в составе ротных или батальонных тактических групп, а разбиваются на мелкие группы до 20 человек и рассредоточенно идут по полю боя. Они пытаются приблизиться к передовым позициям украинских войск, чтобы вступить в ближний бой.