В разведке 24 каналу рассказали, что во время поездки Буданов наградил украинских воинов, особенно отличившихся во время уничтожения оккупантов. Накануне в Бахмут с визитом приезжал и президент Зеленский.

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Как отреагировали в России

У россиян, уже традиционно, "подгорает" из-за того, что украинское командование может спокойно передвигаться по самым горячим точкам фронта. Жители России уже сами признают, что они будут терпеть такие выходки и ничего не сделают.

Однако среди пользователей сети есть и те, которые показывают свою жестокость и желают смерти всем украинцам. В частности, один из комментаторов жестко отреагировал на приезд Буданова. Он отметил, что "Буданов – не Зеленский и можно было бы в него зарядить хотя бы одну ракетку".

Буданов, после визита в Артемовск (прежнее название Бахмута – 24 канал), должен был бы поехать домой по частям, но не сложилось,

– написал россиянин.

Как россияне отреагировали на приезд Буданова в Бахмут / Скриншоты из соцсети

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