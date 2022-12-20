В Бахмуте украинский лидер встретился с воинами, которые героически обороняют Украину. В ОП расскаали, что президент наградил героев, сообщает 24 канал.
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Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов наградами и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал,
– рассказали в ОП
Накануне Зеленский заявил, что Бахмут – самая горячая точка по всей линии фронта.
Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов, – заявил президент.