Відважного воїна поховають у Старому Мерчику на Харківщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Валківську міську раду.

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У протистоянні ворогу загинув Євген Чумак

Євген Іванович Чумак народився 24 липня 1979 року у Бахмуті. У місті, від якого не залишилося майже нічого, минули його дитячі та шкільні роки. Після закінчення школи Євген Іванович здобув освіту оператора вимірювальних приладів у професійно-технічному училищі у Соледарі.

Євген Чумак мав золоті руки, працював на будівництві спочатку в Бахмуті, а згодом – у Харкові.

Євгенові Івановичу пощастило зустріти своє кохання – Анастасію. У подружжя народився син Ігор. Родина дбала про свій затишок, мали багато друзів і планували подальше життя.

Але тиху мирну буденщину Євгена Чумака зруйнувало вторгнення російських військ в Україну. 26 січня 2023 року він вступив до лав Збройних сил України. Пройшов навчання на Черкащині та у Польщі. За час своєї служби Євген Іванович захищав Україну на Луганщині та на Харківщині.

Бувши вірним військовій присязі стрілець-снайпер мотопіхотного батальйону Євген Чумак загинув смертю хоробрих. Життя Євгена Івановича обірвалося внаслідок численних скидів вибухівки з ворожих БпЛА. Подвиг воїна назавжди залишиться в серцях українців, чиї життя він оберігав на передовій.

Валківська міська рада висловлює щирі співчуття рідним нашого загиблого Героя. Разом із вами розділяємо біль непоправної втрати,

– йдеться в повідомленні.

Редакція 24 Каналу глибоко співчуває родині Євгена Чумака і дякує за сумлінну службу. Вічна пам'ять і шана воїнові!