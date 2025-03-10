Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зауваживши, що росіяни прицільно б'ють безпілотниками, скидаючи з них боєприпаси. За останній тиждень на Харківщині відомо про 8 загиблих.

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Тактика росіян для ударів по Харківщині

Цієї ночі, 10 березня, вибухи лунали на Ізюмщині та Куп'янщині Харківської області.

"На Ізюмщині в селі Покровське росіяни цілеспрямовано направили 2 безпілотники на будівлю птахокомплексу. На щастя, обійшлось без постраждалих. На Куп'янщині 2 "Шахеди" влучили в аграрне підприємство, постраждала техніка та ангари", – сказала кореспондентка.

Минулої доби від російських обстрілів постраждала Золочівщина. Окупанти скинули снаряд з дрона, це можна назвати дистанційним мінуванням території.

Через підрив на боєприпасі на місці загинуло 2 людей – чоловік та жінка. Через кілька годин загинула ще одна людина, яка отримала дуже серйозні поранення. Попри всі намагання медиків чоловік загинув у лікарні,

– зауважила Черненко.

Крім того, у Золочівському районі Харківщині під ударом опинилось село Івашки. Окупанти знову застосували тактику скиду боєприпасу з дрона. Поранень зазнала одна жінка.

Росіяни продовжують завдавати ударів по цивільних, аграрних та харчових підприємствах Харківської області. Вже вдруге за цей тиждень ворог цілеспрямовано атакує безпілотниками.

В ніч на 8 березня Росія обстріляла Богодухів, внаслідок чого було пошкоджено м'ясокомбінат. Загинуло 3 людей, 7 постраждалих – це були працівники, які мали нічну зміну.

Загалом за минулий тиждень росіяни вбили на Харківщині 8 людей та поранила 21. Окупанти атакували і дронами, і ракетами.

Нагадаймо, що Харків 7 березня опинився під ударом ракети "Іскандер-М", постраждало 8 людей. Комунальні служби продовжують ліквідувати наслідки атаки.