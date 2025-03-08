Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що чотири "Шахеди" влучили по цивільному харчовому підприємству, яке займалося переробленням м'яса. Внаслідок атаки загинуло троє людей, семеро поранених.

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Наслідки російських ударів

Анна Черненко зауважила, що через атаку безпілотниками на підприємстві зайнялась велика пожежа. Під час її ліквідації рятувальники знайшли трьох загиблих, їхні тала обгоріли. Також поранено 7 співробітників, які працювали вночі.

Люди поранені склом, у них сильний стрес. Підприємство дуже серйозно постраждало. Є надзвичайно великі збитки,

– сказала кореспондентка.

Трагедія сталась у місті Богодухів.

Під постійним ударом окупантів у Харківській області також населені пункти Золочів, Одноробівка та Довжик. Росіяни б'ють там КАБами та безпілотниками.

Нагадаємо, вранці 7 березня 2025 року Росія завдала ракетного удару по Харкову, використавши "Іскандер-М" та ударні дрони. Влучання зафіксували у Київському районі міста, зокрема по цивільному підприємству, що спричинило пожежі та руйнування. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та десятки автівок, кількість постраждалих зросла до восьми осіб.